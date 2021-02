No Man’s Sky : il est désormais possible d’adopter… un alien de compagnie (trailer)

Après la rédemption, No Man’s Sky se dirige tranquillement vers la révolution promise. A force de mises à jour et d’extensions, le bac à sable spatial d’Hello Games est en train de remplir les promesses… que peinent largement à atteindre nombre de ses ambitieux concurrents (coucou Star Citizen !). Après les vaisseaux « vivants », les bases spatiales « extra-larges », la compatibilité VR, les mechas, le multijoueurs, le vers de sable géant (coucou Dune !), la faune et la flore enrichies, les vaisseaux fantômes horrifiques, et dernièrement l’update next-gen (PS5 et Xbox Series X), No Man’s Sky permet désormais d’adopter… un alien de compagnie. L’extension Companion offre donc la possibilité de se trimballer avec un Alien « domestique », qui vous suivra partout dans vos pérégrinations…



Au vu du trailer de cette extension, même les grosses bébêtes pourront aussi servir de caniche de l’espace ! Certains de ces aliens de compagnie pourront aussi servir à des tâches bien précises, comme le transport, la localisation de ressources ou de bâtiments, ou bien encore… le forage. De bons moment de rigolades en perspective… No Man’s Sky est jouable sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS4 Pro, et PS5.