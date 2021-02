Nintendo annonce son premier Nintendo Direct de 2021

Nintendo a dévoilé la date de son premier Nintendo Direct de 2021 : ce sera demain, à savoir le 17 février. Le rendez-vous est donné à 23 heures (heures française).

C’est via un tweet que Nintendo a annoncé son premier Direct pour 2021. On y apprend qu’il y aura une durée de 50 minutes. C’est la première fois depuis septembre 2019 qu’un Nintendo Direct sera aussi long et traitera de différents sujets. D’ailleurs, le rendez-vous sera l’occasion de parler des jeux déjà disponibles et d’autres qui verront le jour au premier semestre de 2021 sur Nintendo Switch.

Rendez-vous demain à 23:00 pour un nouveau #NintendoDirect d'environ 50 minutes dédié aux jeux déjà disponibles tels que Super #SmashBrosUltimate et aux titres prévus pour le premier semestre 2021 sur Nintendo Switch. ► https://t.co/IVjdKg7f9S pic.twitter.com/1w3mvD9Z3q — Nintendo France (@NintendoFrance) February 16, 2021

Le précédent Nintendo Direct a eu lieu le 19 décembre dernier. Ce fut l’occasion de présenter Super Nintendo World, à savoir la zone thématique des parcs Universal liée à l’univers des franchises notables de Nintendo. C’est surtout l’univers de Super Mario qui est mis en avant.

Les autres rendez-vous ont permis de découvrir des DLC pour certains titres (dont Super Smash Bros Ultimate) et des jeux indépendants. Les joueurs attendent tout particulièrement le premier Nintendo Direct de 2021 afin de voir ce que la Switch leur réserve pour ce premier semestre.