NieR Replicant : Square Enix publie une vidéo de gameplay de 10 minutes

Le très attendu NieR Replicant ver.1.22474487139… se dévoile un peu plus via une longue vidéo de gameplay de 10 minutes. Principal enseignement de cette vidéo publiée par Square Enix : NieR Replicant ver.1.22474487139… emprunte beaucoup au système de combat de Nier Automata, ce qui est bien sûr une bonne chose étant donné la quasi perfection du dernier opus sur consoles/PC. Les environnements du jeu (ici le Temple Stérile) nous semblent nettement moins grandioses et tape-à-l’œil que ceux d’Automata, mais ce n’est après tout qu’une première impression, sans avoir la manette en main qui plus est.

Les boss (toujours aussi retors), l’arbre de compétence ainsi que la BO du jeu s’avèrent en revanche nettement plus convaincants. L’espoir est donc de mise… NieR Replicant ver.1.22474487139… sera disponible au mois d’avril sur PS4, Xbox One et PC (pas de versions PS5 et Series X en préparation ? Dommage…)