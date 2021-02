La NASA a conclu un partenariat avec Fitbit pour surveiller la santé des astronautes

La pandémie de coronavirus complique bien la vie de tout le monde, et même des astronautes. En effet, si avant cette crise sanitaire, les astronautes devaient déjà se plier à un programme spécial pour éviter tout risque de contamination par des maladies infectieuses, ils doivent cette fois-ci porter des montres connectées et faire un check-in quotidien avant de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail.

Le check-in matinal déterminera si les employés pourront travailler ou non

Actuellement, nous savons que la moitié des contaminations au Covid-19 proviennent des personnes asymptomatiques. Mais la NASA semble avoir trouvé un moyen de contourner ce dilemme et de s’assurer de la bonne santé de ses astronautes. L’agence spatiale américaine vient effectivement de conclure un partenariat avec Fitbit pour s’assurer encore plus de leur bonne santé et cela, via des montres connectées !

1.000 employés de la NASA, dont 150 astronautes vont effectivement porter le bracelet connecté Fitbit Charge 4. Ce bracelet est relié à un service dénommé Ready for Work sur lequel les participants doivent faire un check-in tous les matins. Les porteurs y indiqueront notamment leur état de santé et leur température. Le service analyse ensuite les données récoltées afin de déterminer si le travailleur peut se rendre au travail ou non.

L’employeur dispose également d’une vue d’ensemble de ces données et peut vérifier que tous les employés effectuent bien le contrôle quotidien et ne montrent aucun signe d’infection.