Le LaserFactory, l’appareil qui fabrique des drones et des robots sur mesure

Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont modifié une machine de découpe au laser pour mettre au point un appareil automatisé pouvant créer différents modèles de drones et de robots rien qu’à partir d’un modèle conçu sur ordinateur.

Le LaserFactory pourrait vulgariser la conception de robots

Cet appareil a été baptisé LaserFactory et il s’agit d’une machine de découpe au laser standard doté en plus d’une buse et d’une ventouse. Pour mettre au point un robot ou un drone, le LaserFactory découpe d’abord la forme de l’appareil sur une plaque de Plexiglas. Ensuite, il trace des pistes de connexion pour le circuit électrique et dépose de la pâte d’argent sur la plaque. La ventouse va par la suite déposer les composants électroniques de l’appareil et le laser repassera sur les pistes de connexion pour durcir l’argent et souder les composants.

A noter que toute cette procédure se fait entièrement sur ordinateur. Une fois l’appareil mis au point, il est immédiatement opérationnel. Les chercheurs à l’origine du LaserFactory déclarent qu’ils comptent encore apporter des améliorations à cette première version de leur machine et permettre plus de structures en trois dimensions en intégrant l’impression 3D à leur machine. Leur objectif final serait de créer une machine qui permettrait à toute personne lambda de pouvoir assembler des robots, même sans connaissance préalable.