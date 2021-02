Mercedes rappelle plus d’un million de véhicules en raison de problème de localisation

En 2019, la division de Mercedes en Europe a dû enquêter sur un incident dans lequel le système de localisation automatique eCall a fourni une position incorrecte du véhicule. Et apparemment, il ne s’agissait pas d’un cas isolé puisque The Verge nous informe que la division du constructeur aux Etats-Unis va bientôt rappeler 1,29 million de véhicules en raison de la même défaillance du logiciel eCall.

Le rappel débutera le 06 avril

En effet, selon les informations de Car and Driver, le logiciel eCall donne une localisation incorrecte du véhicule lorsque celui-ci a fait l’objet d’un accident. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré que ce problème concernait les modèles de voiture allant des années 2016 à 2021 et comprenant les classes CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC et la classe G.

Mercedes explique cette défaillance par « un effondrement temporaire de l’alimentation électrique du module de communication causé par un accident pouvant entraîner une erreur de position du véhicule lors d’un appel d’urgence potentiel ». Néanmoins, la société a ajouté que les autres fonctions d’appel d’urgence automatique et manuelle restent pleinement opérationnelles et que jusqu’ici, l’entreprise n’a été mise au courant d’aucun dommage matériel ou blessures corporelles liées à cette défaillance.

Quoiqu’il en soit, le constructeur automobile a déclaré qu’il allait déployer une mise à jour logicielle gratuite sur ces véhicules et que le rappel débutera le 06 avril prochain.