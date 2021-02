Des pirates inondent Microsoft Edge de copies illégales de célèbres jeux

Vous faîtes partie des fans de jeux vintage comme Pac-Man, Tetris, Super Mario Bros, Sonic Hedgehop 2, Cut The Rope et autres ? Cette information devrait vous intéresser. The Verge vient effectivement de rapporter que des copies illégales de plusieurs jeux vintages et emblématiques, dont Minecraft, se trouvent actuellement dans les extensions Edge de Microsoft Store. Ceux qui se targuent d’être les développeurs de ces jeux ne sont ni Microsoft, ni Nintendo ni aucun autre développeur notoire.

Des développeurs inconnus, des jeux en double et des descriptions de jeu similaires

The Verge a répertorié 10 noms de « développeurs » différents dont « GamePro Inc », « Gamelands », « StayReal » ou encore « Kday » et plusieurs jeux semblaient même y être en double. De plus, même s’il y avait plusieurs développeurs différents, les descriptions des jeux étaient similaires, ce qui laisse penser que ces copies de jeux proviennent de la même source. Microsoft semble lui-même être tombé dans le piège puisqu’il a promu les extensions de navigateur dans un tweet publié par son compte Microsoft Edge Dev et qui a déjà été supprimé.

Un utilisateur de Twitter, Jordan Chase, a installé l’extension Mario Kart 64 et a constaté que l’extension téléchargeait une ROM du jeu, une procédure que Nintendo ne tolèrerait jamais puisqu’il sévit contre les sites hébergeant des ROM et du contenu piraté qui permettent aux internautes de télécharger des copies gratuites de ses jeux les plus célèbres.

Des jeux qui font partie du catalogue de Microsoft Edge depuis octobre

Chase confie aussi avoir téléchargé Tetris dont l’extension, précise-t-il, n’a cette fois-ci pas téléchargé de ROM. Il a également installé l’extension Pac-Man qui semble utiliser les ressources directes du jeu original.

Chose curieuse, la plupart des jeux seraient dans le catalogue de Microsoft depuis octobre, et on se demande comment Microsoft ne les a pas identifiés avant. Quoiqu’il en soit, Microsoft et Nintendo affirment travailler de concert pour résoudre cette situation et nous vous déconseillons fortement de télécharger ces jeux illégaux sur votre machine.