Bras de fer entre Amazon et le procureur général de New York au sujet des conditions de travail des salariés

Récemment, un différend a éclaté entre le procureur général de New York, Letitia James, et Amazon. En effet, James aurait mené une enquête sur les problèmes de sécurité liés au Covid-19 et Amazon se serait insurgé, tonnant que le procureur général n’était pas habilité à mener cette enquête qui est, selon l’entreprise, du ressort de la loi fédérale.

Amazon se serait fait des milliards sur le dos des employés sans même assurer leur sécurité

Pour Amazon, Letitia James a dépassé les bornes et l’entreprise a saisi le tribunal de district pour demander l’arrêt de l’enquête dans deux centres de traitement des commandes, nous rapporte Engadget. Selon Amazon, James a menacé de poursuivre l’entreprise si elle ne subventionnait pas les trajets en bus des travailleurs et si elle ne réintégrait pas un ancien employé qui avait été licencié au printemps dernier.

Ce travailleur s’appelle Chris Smalls et il affirme qu’Amazon l’a licencié pour avoir dirigé une manifestation dans un entrepôt. Mais, de son côté, Amazon explique que le licenciement de cet employé est dû au fait qu’il a assisté au rassemblement alors qu’il était censé être en congé payé pour mise en quarantaine Covid. De son côté, Letitia James, a clamé que :