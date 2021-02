Un énorme astéroïde va nous rendre visite en Mars

Avez-vous déjà entendu parler d’Apophis ? Il s’agit, en premier lieu, du dieu égyptien du chaos et des ténèbres. Mais ce ravissant nom a également été donné à une gigantesque roche spatiale qui nous rendra visite plusieurs fois au cours des prochaines décennies.

Apophis est plus grand que trois terrains de football

Pour vous faire une idée de la taille d’Apophis, sachez que cet astéroïde est plus grand que trois terrains de football et qu’il va prochainement passer près de notre planète. Plus précisément, les astronomes estiment que ce gros rocher va d’abord s’approcher de la Terre le samedi 06 mars prochain mais sera « plus de 40 fois plus loin que la lune ».

Apophis is an Aten-type potentially hazardous asteroid with a diameter of 370 metres. It was discovered at Kitt Peak on June 19, 2004. Apophis makes a close approach to Earth on March 6th, 2021 at a distance of 0.1126 AU(16.8 million km. #IAWN @AsteroidDay @QHYCCD @RoyalAstroSoc pic.twitter.com/2WQslHIfdG — Northolt Branch Obs (@NBObservatories) February 11, 2021

Puis, cette roche spatiale, également connue sous son appellation scientifique 99942 Apophis (2004 MN4), reviendra en 2029 et aura 3% de risques de se heurter avec notre planète et elle remettra ça en 2068 avec une chance sur 300.000 d’avoir un impact avec la Terre, rapporte CNet.

Les scientifiques vont collecter des données pour réduire les risques d’impact

En entendant ces probabilités, on pourrait se dire qu’il n’y a rien à craindre. Toutefois, rappelons-nous qu’en 2013, un météore 10 fois plus petit qu’Apophis a explosé dans l’atmosphère au-dessus de la Russie et des ondes de choc ont brisé des milliers de fenêtres et blessé des centaines de personnes.

Mais avant d’envisager le pire, Franck Marchis qui est à la fois astronome senior à l’Institut SETI et directeur scientifique d’Unistellar, encourage les propriétaires de télescopes à pointer leur objectif sur Apophis le 06 mars prochain. L’observation de cet astéroïde pourrait effectivement apporter plus d’informations aux scientifiques et, qui sait, leur donner une idée pour éviter tout impact avec ce géant rocheux que ce soit dans un avenir proche ou lointain.