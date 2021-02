Borderlands, le film : Jack Black sera la voix du robot sarcastique Claptrap

C’est un choix de casting pour le moins logique : l’inénarrable et très geek Jack Black sera la voix du robot sarcastique Claptrap dans l’adaptation ciné du jeu vidéo Borderlands. L’acteur de comédie, inoubliable dans une palanquée de bons films (King Kong, Super Nacho, The Holliday, Soyez Sympas Rembobinez, La Dernière Marche, etc.) apportera donc son timbre déjanté au robot le plus drôle et le plus horripilant de la galaxie.

Outre Jack Black, cette adaptation du réalisateur Eli Roth (Cabin Fever, Hostel) aligne déjà un casting trois étoiles : Cate Blanchett interprètera Lilith, Jamie Lee Curtis sera Tannis et Kevin Hart se retrouvera dans la peau de Roland. Il se murmure aussi que Dwayne Johnson, aka The Rock, pourrait se glisser dans le rôle du très balaise Brick. Voilà qui commence à donner envie… Le film Borderlands n’a pas encore de date de sortie annoncée.