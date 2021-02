Sonic le film 2 annoncé avec la date de sortie

Sonic le film 2 sera donc le titre officiel utilisé pour la suite du premier film avec le hérisson bleu. C’est le compte Twitter officiel du film qui a fait l’annonce aujourd’hui au travers d’un tweet.

Sonic le film 2 arrive en 2022 au cinéma

Le tweet annonçant Sonic le film 2 est accompagné par une vidéo. On peut y voir le titre et, surtout, les deux queues du personnage de Tails. Le compère de Sonic a été teasé dans le premier film et on comprend bien qu’il aura un rôle important dans la suite.

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021

Si l’on en croit de récentes rumeurs, Jason Momoa pourrait rejoindre la franchise du hérisson bleu et faire la voix de Knuckles, le rival de Sonic. Mais Paramount, le studio derrière Sonic le film, ne dit rien à ce sujet pour l’instant.

Sonic le film 2 verra le jour le 8 avril 2022 au cinéma aux États-Unis. La date de sortie en France devait logiquement être le 6 avril 2022, puisque les films sortent le mercredi chez nous, contre le vendredi chez les Américains. Le film devrait par ailleurs marquer le retour du Docteur Robotnik, joué par Jim Carrey, et Tom Wachowski, joué par James Marsden. Il n’y a pas d’information sur le scénario.