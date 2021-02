Huawei Mate X2 : le smartphone pliable sera présenté le 22 février prochain

Huawei vient de lancer les « cartons » d’invitation pour la keynote de présentation de sa seconde mouture de smartphone pliable. Le Huawei Mate X2 sera donc officiellement présenté le 22 février prochain. L’illustration sur l’invitation dévoile le profil de l’appareil, avec sans doute un changement du côté de la charnière et un form factor se rapprochant plus de ce que propose Samsung avec son Galaxy Fold (fermeture de l’écran vers l’intérieur).

Pour le reste, eu égard à l’embargo américain qui cible toujours Huawei (malgré l’élection de Joe Biden), l’annonce du Mate X2 intrigue encore plus : quel processeur équipera l’appareil étant donné que Huawei ne peut pas faire fabriquer de puces Kirin gravées en 5 nm ? Et aussi, comment ce modèle contournera l’absence d’apps et de services Google préinstallés ?

Les quelques rumeurs disponibles parient sur un écran 8,1 pouces, un bloc photo à 4 capteurs, et une batterie 4400 mAh. Quant au tarif, il pourrait être revu à la baisse.