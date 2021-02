Parler : le CEO John Matze est éjecté par le Conseil d’Administration

John Matze, co-fondateur et CEO de Parler, a été éjecté de son poste par le Conseil d’Administration de la société. L’intéressé a confirmé la nouvelle à Reuters et a modifié sa page LinkedIn en conséquence. Le réseau social Parler est sous le feu des critiques depuis son implication supposée dans les évènements du Capitole (6 janvier). Google puis Apple ont retiré l’app de leur boutique applicative respective (Play Store, App Store) tandis qu’Amazon mettait fin à l’hébergement du site.

John Matze, ex-CEO de Parler

Le 10 janvier dernier, on apprenait que les avocats de Matze ne souhaitaient plus défendre leur client et que les quelques soutiens financiers de la plateforme avaient à leur tour retiré leurs billes. Totalement isolé, John Maze avait alors pris la décision de délocaliser l’hébergement du site en Russie. Face à cette situation hautement critique, le Conseil d’Administration a lancé la fronde contre le jeune CEO, une fronde menée par le conservateur Rebekah Mercer. Matze laisse entendre que son éviction serait largement due à son « fort soutien à la liberté d’expression » et à son approche de la modération.

Les ennuis de John Matze ne font peut-être que commencer : le FBI vient de lancer une enquête afin de déterminer le rôle exact de Parler dans les émeutes du Capitole.