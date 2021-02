Le VPN de Mozilla arrive en France dans quelques semaines

Nous savons enfin quand le VPN de Mozilla sera disponible en France : ce sera avant la fin du premier trimestre de 2021. Il s’agit donc d’une question de semaines. Il verra également le jour en Allemagne à la même période.

Mozilla VPN arrive en France avant la fin du premier trimestre de 2021

Le service a fait ses débuts l’année dernière. Il est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Malaisie. Voilà maintenant que le VPN de Mozilla va faire ses débuts en France et en Allemagne. Comme nous pouvons le voir, il s’agit des premiers pays européens à l’avoir.

Le prix du VPN de Mozilla est de 4,99$/mois aux États-Unis et on peut se douter que ce sera 4,99€/mois en France et en Allemagne. Mais le groupe n’a pas encore évoqué publiquement ses tarifs pour l’Europe.

Le service dispose de plus de 280 serveurs dans une trentaine de pays. Mozilla promet qu’il s’agit n’enregistre pas les données de navigation de ses utilisateurs, tout comme il n’impose pas une limite de bande passante. Pour la partie technique, le VPN se repose sur le protocole WireGuard. Quant aux serveurs, ils appartiennent au service Mullvad.

Pour rappel, un VPN permet de changer d’adresse IP et, selon les cas, d’avoir une adresse IP dans un pays différent. Cela peut être pratique pour accéder à certains services bloqués. Un VPN est aussi un moyen de chiffrer sa connexion Internet. Ce point est important de nos jours.