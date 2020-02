Firefox : le VPN de Mozilla est disponible sur Android en bêta

Mozilla a décidé de proposer au téléchargement une application Android pour son VPN qui a pour nom Firefox Private Network VPN. Il s’agit d’une bêta pour l’instant et il est nécessaire d’avoir une invitation pour y goûter (les demandes d’invitation se font sur le site dédié au VPN).

Le VPN de Mozilla s’appuie sur Mullvad, un service de VPN qui a une politique de no-logging. Cela signifie que ni Mozilla ni Mullvad ne suivent, ne recueillent ou ne partagent pas les données d’utilisateurs (adresse IP entrante et sortante, sites visités, etc). Ce point est important pour un respect de la vie privée. De plus, le VPN de Mozilla utilise WireGuard, un protocole qui vient concurrencer OpenVPN et IPsec et qui se veut plus rapide, tout en assurant un meilleur chiffrement. La plupart des VPN existants n’utilisent pas ce système pour l’instant.

Mozilla fait savoir que son VPN est pour l’instant testé en bêta aux États-Unis et qu’il arrivera dans d’autres pays un peu plus tard. L’utilisateur a la possibilité de se connecter à des serveurs dans plus de 30 pays pour changer d’adresse IP et chiffrer ses données. Le prix est de 4,99$/mois pendant la phase de bêta. Mozilla insiste sur ce point, suggérant que le tarif sera revu à la hausse une fois le service sera lancé en version stable pour tout le monde.

Firefox Private Network VPN est disponible gratuitement au téléchargement sur le Play Store.