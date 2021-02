Google a fini 2020 avec des revenus records

Alphabet, la maison mère de Google, a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2020. Ce fut une belle fin d’année avec (quasiment) tous les voyants au vert.

Revenus records pour Alphabet au quatrième trimestre de 2020

Le chiffre d’affaires d’Alphabet a été de 56,9 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2020, contre 46,08 milliards un an plus tôt. Il s’agit d’un nouveau record pour la maison-mère de Google. Il y a également un record au niveau du bénéfice net, qui s’établit à 15,23 milliards de dollars cette fois contre 10,67 milliards de dollars auparavant. Le bénéfice par action est de 22,30 dollars à la fin de 2020, contre 15,35 dollars auparavant.

Sur les 56,9 milliards de dollars de revenus, 46,2 milliards viennent de la publicité. C’est en hausse de 22%. Les revenus pour YouTube ont été de 6,89 milliards de dollars (en hausse de 46%). Ce fut 3,83 milliards pour Google Cloud (en hausse de 47%). Il y a également la section « Autres revenus » (qui regroupe les produits, Play Store, etc) avec 6,67 milliards de dollars (en hausse de 27%) Vient ensuite la rubrique « Autres paris » avec 196 millions de dollars de revenus (en hausse de 14%).

Une très bonne année 2020 pour Alphabet et Google

Pour l’année 2020 au complet, Alphabet a enregistré 182,53 milliards de dollars de revenus. C’était 161,86 milliards de dollars pour l’année 2019. Le bénéfice net était de 40,27 milliards de dollars cette fois, contre 34,34 milliards de dollars en 2019.

« Notre solide performance au quatrième trimestre, avec des revenus de 56,9 milliards de dollars, a été stimulée par la recherche et YouTube, l’activité des consommateurs et des entreprises s’étant redressée par rapport au début de l’année. Le chiffre d’affaires de Google Cloud s’est élevé à 13,1 milliards de dollars en 2020, avec une dynamique importante et continue, et nous restons concentrés sur la création de valeur à travers les opportunités de croissance que nous voyons », déclare Ruth Porat, la directrice financière d’Alphabet.