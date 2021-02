Sonic Prime : Netflix officialise la série animée inspirée du jeu vidéo

Après un premier teasing il y a plus d’un mois, Netflix vient donc de confirmer la mise en production d’une série animée basée sur le hérisson bleu de Sega. Sonic Prime sera composé de 24 épisodes et devrait être disponible sur la plateforme dans le courant de l’année 2022. La série sera réalisée en 3D par WildBrain, un studio canadien à qui l’on doit notamment les effets numériques du film Paddington. Man of Action Entertainement (Ben 10) se chargera de la production. Du beau monde donc…

En outre, plusieurs animateurs et créatifs ayant participé au film Disney Big Hero 6 participeront aussi au projet. Côté scénario, pas trop de détails pour l’instant si ce n’est que Sonic sera confronté à des univers parallèles (comme dans Spiderman Into the Spider Verse ?). Les fans du petit hérisson bleu auront quelque chose à se mettre sous la dent l’an prochain…