Google et Ford s’associent pour Android et le cloud sur les voitures

Google et Ford ont passé un partenariat autour des voitures connectées. Il a une durée de six ans et concerne plusieurs éléments, dont Android et toute la partie cloud.

L’accord entre Google et Ford prévoit que des millions de véhicules de Ford et Lincoln tourneront sous Android, auront Google Assistant et Google Maps par défaut. Les conducteurs auront aussi la possibilité de télécharger d’autres applications. Grâce aux systèmes d’apprentissage automatique, l’interface pourra par exemple prévenir les conducteurs des besoins en matière de maintenance ou d’opportunités de revente de la voiture.

Le contrat inclut aussi l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les bureaux et les usines de Ford. Cela doit permettre de moderniser la conception, la fabrication et les chaînes d’approvisionnement du fabricant. Quant aux consommateurs, ils garderont le choix d’utiliser CarPlay d’Apple s’ils ont un iPhone. Pour ce qui est de l’assistant vocal, ils pourront Alexa d’Amazon s’ils le souhaitent. Ford et Google ont assuré que leurs données ne seraient pas utilisées par des tiers (à des fins publicitaires par exemple).

« Ce partenariat avec Google va permettre à nos employés d’exploiter le pouvoir des données, encore plus rapidement, plus intelligemment et de façons plus innovantes que jusqu’à présent », a assuré David McClelland, un vice-président de Ford. « C’est la première fois que nous apportons et combinons tous les atouts de Google pour un fabricant automobile aussi majeur », a insisté Thomas Kurian, le patron de Google Cloud. « Nous avons d’autres partenariats comme ceci dans d’autres industries, comme les services financiers, mais cet accord est déterminant pour nous dans l’automobile ».

Pour rappel, Renault et Google ont déjà un accord autour des voitures et du cloud. Cela remonte à l’année dernière.