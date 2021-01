Netflix produit deux nouvelles séries animées sur Tomb Raider et Skull Island

Netflix continue de diversifier son portfolio de contenus basés sur des licences populaires. Si l’on en croit The Hollywood Reporter, le géant du SVoD aurait passé commande de deux nouvelles séries animées basées sur les franchises Tomb Raider et Skull Island. La série « Skull Island » sera co-produite par Legendary Pictures et mettra en scène un groupe d’individus tentant de fuir une île mystérieuse et dangereuse.

Brian Duffield (Underwater, La Baby-sitter) a été chargé de l’écriture du scénario. Ce dernier est aussi producteur exécutif de la série, tout comme Jacob Robinson (via sa société de prod Tractor Pants). La réalisation technique sera assurée par le studio d’animation Powerhouse Animation, à qui l’on doit la série Netflix Castlevania.

La série Tomb Raider situera son action après les évènements des trois reboots récents sur consoles et PC, et n’aura donc aucun lien avec le film à venir dans lequel Alicia Vikander incarne pour la seconde fois la célèbre Lara Croft. Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin) se chargera du scénario et occupe aussi le poste de producteur exécutif. Les autres producteurs exécutifs sont Dmitri M. Johnson (CEO de dj2 Entertainment), Stephan Bugaj, Howard Bliss et Jacob Robinson (décidément sur tous les projets).