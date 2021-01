Philips dévoile ses nouvelles gammes de téléviseurs OLED et mini LED

Philips a loupé le coche du CES cette année, ce qui ne signifie pas que l’entreprise n’avait rien en préparation. Pour preuve, la firme néerlandaise vient de dévoiler ses nouvelles gammes de téléviseurs OLED et mini LED, et il y a du lourd au programme. Ainsi, les Philips 806 (48, 55, 65, 77 pouces) et 856 (55 et 65 pouces) disposent de dalles OLED compatibles HLG, HDR10 , HDR10+ et même le HDR10+ Adaptative (HDR adapté à la luminosité ambiante). Le processeur P5 assure un traitement d’image HDR sans aucun décalage avec la scène affichée.

Ces écrans disposent aussi d’une technologie anti-marquage (pour éviter le burn-in typique de l’OLED) et gèrent le VRR 4K de 40 à 120 Hz, le FreeSync Premium Pro ainsi que l’ALLM (Auto-Low-Latency mode), un mode d’affichage particulièrement prisé des joueurs. Philips a même prévu un mode spécifique pour le gaming, l’Auto Game. Côté son, la puissance est là (50W), avec un HP dédié aux basses. Bien sûr, on retrouve aussi le HDMI 2.1 (est-il encore utile de le signaler en 2021 ?) et surtout la techno maison Ambilight, absolument indispensable lorsqu’on y a goûté (oui, j’ai un écran Philips Ambilight).

Outre cette belle brochette de dalles OLED, Philips a présenté le Philips 9636 Premium, sa première gamme mini LED. Disponible en 65 et 75 pouces, ce modèle hybride le rétroéclairage 1024 zones avec le Philips Micro Dimming Premium, ce qui permet d’obtenir une luminosité maximale impressionnante (2000 nits) et surtout une parfaite cohérence lumineuse sur toute la dalle (pas de zones plus sombres). Décidément ultra premium, le 9636 a droit au processeur P5 mais aussi à un système son 3.1.2 de Bowers & Wilkins ainsi qu’à l’Ambilight sur les 4 côtés de la dalle (3 généralement). Le fabricant n’a pas encore précise la disponibilité et le prix de tous ces modèles.