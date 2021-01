Sony présente l’Xperia Pro, un smartphone pour vidéastes vendu à 2500 dollars !

C’est une grosse surprise. Sony vient de dévoiler l’Xperia Pro, un smartphone visiblement conçu pour accompagner son tout nouvel hybride haut de gamme Alpha 1. Le tarif de ce smartphone Pro a de quoi faire lever le sourcil puisque ce dernier est déjà proposé à la vente aux Etats-Unis contre un gros chèque de 2500 dollars !

Qu’est-ce qui peut bien justifier un tel tarif ? A priori, ce ne sont pas les specs de l’appareil. Le Xperia Pro dispose en effet d’un écran OLED 6,5 pouces 60 Hz (mais UHD tout de même) recouvert d’un verre protecteur Gorilla Glass 6, de 512 Go de stockage (+ microSD), d’un processeur Snapdragon 865 (alors que le 888 est disponible), d’une batterie 4000 mAh, de 12 Go de RAM, de la certif IP68 et de la 5G compatible avec les ondes millimétriques. Le bloc photo est quasi identique à celui du Xperia 5 II, soit trois capteurs 12 MPx qui se distinguent par leur ouverture + un capteur pour la profondeur de champ. C’est bien, c’est même très bien, mais cela ne semble pas justifier à priori le montant demandé.

La raison de ce tarif hors norme est plutôt à chercher du côté d’un port très inhabituel sur un smartphone. Le Xperia Pro est en effet équipé en standard d’un port HDMI, ce qui permettra de le connecter directement aux caméras professionnelles de Sony… et donc de s’en servir comme d’un moniteur de contrôle. Il n’en reste pas moins que 2500 dollars pour cette unique singularité, c’est encore très cher payé…