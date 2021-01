Firefox 85 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui Firefox 85 dans sa version stable avec plusieurs nouveautés au programme. La mise à jour est disponible sur les différents systèmes d’exploitation.

Firefox 85 protège davantage ses utilisateurs en bloquant les supercookies. Ils peuvent être utilisés à la place d’un cookie « traditionnel » afin de stocker des identifiants. Ils sont également beaucoup plus compliqués à bloquer et/ou supprimer. Avec la mise à jour, le navigateur de Mozilla partitionne les connexions groupées, de pré-recherche, de pré-connexion, ainsi que les connexions spéculatives et les identificateurs de session TLS. Le partitionnement rend la tâche plus compliquée pour les trackers qui doivent contourner les mesures anti-suivi de Firefox.

En outre, Firefox 85 retire complètement le support d’Adobe Flash Player. Ce n’est pas une surprise, puisque le support est déjà de l’histoire ancienne depuis quelques jours. Il n’existe plus d’option pour réactiver Flash. D’autre part, Firefox se souvient désormais de l’emplacement préféré pour les favoris. Le navigateur affiche également la barre d’outils des favoris par défaut sur les nouveaux onglets. Enfin, le gestionnaire de mots de passe permet à présent de supprimer toutes les connexions sauvegardées en un seul clic, au lieu de devoir supprimer chaque connexion individuellement.

Firefox 86 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla.