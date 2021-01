Des centaines de millions de n° téléphoniques d’utilisateurs Facebook en vente sur… Telegram

Vous doutez des promesses de Facebook concernant le respect et la protection des données privées ? Vous avez sans doute raison : l’expert en sécurité Alon Gal affirme qu’une énorme faille découverte dans Facebook en 2019 a malheureusement été exploitée par un vilain hacker. En conséquence, 523 millions de numéros de téléphones (principalement mobiles) d’utilisateurs Facebook sont désormais disponibles à la vente… sur l’app de messagerie Telegram ! Le prix serait fixé à 20 dollars par numéro de téléphone, avec un tarif dégressif à partir d’une « commande » groupée de 10 000 numéros (5000 dollars) !

Mauvaise nouvelle, la France serait la plus touchée par ce hack en proportion du nombre total d’utilisateurs. Ainsi, le hack des numéros de mobile concernerait 20 millions d’utilisateurs dans l’hexagone, soit plus des deux tiers des 27,5 millions d’utilisateurs français de Facebook ! Le pays le plus touché en volume est les Etats-Unis, avec 32,5 millions de comptes piratés.

Facebook précise que « seuls » les numéros saisis dans Facebook avant août 2019 sont concernés par ce hack massif, la faille ayant été corrigée après cette date. Voilà qui n’est pas très rassurant… d’autant plus que le numéro de mobile peut aussi servir à la récupération du mot de passe Facebook.