Netflix a amélioré la qualité sonore au niveau de son application Android grâce au codec xHE-AAC. Selon le service de streaming, ce changement permet d’offrir un « son de qualité studio ». C’est en place sur les smartphones qui ont au minimum Android 9.0 Pie.

Le codec xHE-AAC améliore la qualité sonore sur l’application Android de Netflix

Le codec xHE-AAC utilise des métadonnées pour résoudre différents problèmes audio que les utilisateurs rencontrent lorsqu’ils regardent des programmes sur un smartphone. Netflix explique qu’il s’agit souvent d’un problème de bruits de fond qui rend le contenu difficile à entendre. À cela s’ajoutent les petits haut-parleurs des smartphones qui donnent un mauvais son au moment d’augmenter le volume. Des niveaux de dialogue incohérents signifient également que vous devez constamment monter et baisser le volume entre les films et séries.

Selon Netflix, le xHE-AAC sur son application Android offre un meilleur contrôle de la gamme dynamique. Cette technologie réduit la différence entre les parties les plus bruyantes et les plus silencieuses. Le contenu silencieux est rendu plus fort afin que vous puissiez l’entendre par rapport au bruit de fond. Et à l’inverse, le volume du contenu fort est réduit pour éviter les coupures. Netflix indique également que le volume des dialogues est maintenu constant d’un programme à l’autre.

Netflix va utiliser xHE-AAC sur d’autres supports

L’usage du codec xHE-AAC par Netflix sur Android n’aura pas d’impact négatif pour les utilisateurs avec une mauvaise connexion. En effet, la plateforme de streaming explique qu’il est possible d’automatiquement ajuster le bitrate selon la situation.

Netflix a déjà testé l’usage du xHE-AAC avec quelques utilisateurs ces dernières semaines et le résultat est positif. Ils ont changé moins souvent le volume selon le service de streaming.

Qu’en est-il de l’usage du codec xHE-AAC par Netflix sur les autres plateformes, en plus d’Android ? Cela va arriver. iOS, le système d’exploitation d’Apple pour les iPhone, supporte le codec depuis 2019 avec iOS 13. On peut donc imaginer que Netflix proposera son support assez rapidement.