La mythique DeLorean pourrait faire son grand retour… en version électrique !

La trilogie Retour vers le Futur a fait passer la DeLorean dans le mythe automobile. Le célèbre véhicule pourrait bien faire son grand retour grâce à Italdesign, une société de design italienne (filiale d’Audi) à qui l’on doit notamment la Nissan GT-R 50. Cette dernière a imaginé la DeLorean DMC-12, une version tout électrique de la voiture culte !

The #DeLorean turns 40 years today! This pic was shot on January 21st, 1981, when the first DMC-12 was produced…what a better way to celebrate an icon of automotive history than a sneak peek of the (near) future? Stay tuned for more… #visionbeyondtime @italdesign pic.twitter.com/ZUcnJfOTh8

— DeLorean Motor Co. (@deloreanmotorco) January 21, 2021