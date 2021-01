Grâce à ce bracelet connecté, vous pouvez faire savoir votre humeur à votre employeur

Nous sommes nombreux à vouloir dire à notre patron ses quatre vérités, ou, plus précisément, à lui faire connaître notre mal-être au travail. Si vous êtes du genre timide et que vous ne souhaitez pas crier haut et fort vos états d’âme, ce bracelet connecté pourrait vous sauver la mise.

A cause du Covid-19, les employés ressentent plus de stress

La majorité des entreprises dans le monde ont été gravement affectées par la pandémie de coronavirus, aussi bien les dirigeants que leurs employés. Le Covid-19 a rendu plusieurs employés stressés, soit par peur de perdre leur emploi, soit à cause des dangers qu’ils risquent en se rendant sur leur lieu de travail ou encore le sentiment d’isolement dû au télétravail.

Avec cette pandémie, les dirigeants d’entreprise, les managers, et les responsables des ressources humaines sont ainsi moins susceptibles de savoir où en est le moral des employés, ce qui peut se révéler problématique pour la survie même de l’entreprise. Heureusement, ce bracelet connecté imaginé par une maman pourrait avoir des utilités remarquables non seulement au niveau personnel mais aussi professionnel.

Un bracelet connecté qui relie directement aux responsables de l’entreprise

Ce fameux bracelet connecté est appelé « Moodbeam». Il a été imaginé par Christina Colmer McHugh, une maman qui voulait savoir comment se sentait sa fille une fois rentrée de l’école. Vous l’aurez ainsi compris : ce bracelet sert à partager vos émotions.

Ce bracelet est fait en silicone et présente deux boutons de couleur jaune et bleue. Pour un usage en entreprise, ce bracelet est relié à une application installée sur le smartphone du dirigeant de l’entreprise et lui permet de savoir, durant toute la semaine, l’état émotionnel de ses salariés. Si ces derniers appuient sur le bouton jaune, cela signifie qu’ils se sentent bien mais s’ils appuient sur le bouton bleu, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche.

Des données a priori confidentielles et protégées

Ce Moodbeam n’est néanmoins pas fait uniquement pour un usage professionnel mais aussi personnel. Il peut effectivement surveiller le sommeil, compter le nombre de pas effectué dans la journée ou encore configurer des alertes pour faire des pauses dans la journée ou encore partager son humeur du moment.

En entreprise, les données récoltées par ce bracelet connecté ne sont pas anonymes justement pour permettre aux dirigeants de savoir qui de leurs employés est en état de faiblesse pour l’aider et éviter qu’ils ne tombent dans la dépression ou travaillent dans de mauvaises conditions.

Cependant, les données collectées restent confidentielles et aucun tiers ne peut ni les partager ni les exploiter.