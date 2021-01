Samsung travaillerait sur une Galaxy Tab S7 Lite abordable et embarquant la 5G

Des rumeurs vont bon train sur le fait que Samsung nous préparerait une nouvelle tablette milieu de gamme qui porterait peut-être le nom de Galaxy Tab S7 Lite ou Galaxy Tab S8e et qui pourrait également être compatible avec le réseau de nouvelle génération 5G.

La Galaxy Tab S7 Lite se déclinerait en trois modèles

Jusqu’à présent, Samsung n’a ni confirmé ni infirmé ces rumeurs. Toutefois, les sources de Sam Mobile affirment que cette tablette sera lancée sous plusieurs variantes dont une qui embarquera seulement la Wi-Fi, une autre avec la fonction LTE et une dernière qui embarquera la connectivité 5G. Elles porteraient respectivement les numéros de modèle SM-T730, SM-T735 et SM-T736B ou SM-T736N.

Pour l’instant, il n’est pas certain que ces numéros de série correspondent à la future tablette Galaxy S7 Lite, par contre, les rumeurs sont de plus en plus insistantes sur le fait que la tablette est en cours de conception.

Pour rappel, Samsung a présenté sa première tablette compatible 5G – la Samsung Galaxy Tab S6 5G – peu de temps après le CES 2020. Le géant sud-coréen a également annoncé la Samsung Galaxy Tab S7 5G qui devrait arriver au cours de cette année 2021. Mais, outre ces nouveaux appareils, Samsung s’est également lancé dans la course de proposer la première tablette compatible 5G à être commercialisée cette année.

On devrait bientôt en apprendre plus sur les projets de Samsung

Les caractéristiques de cette tablette mystère nous sont encore inconnues et Samsung n’aide pas vraiment à faire la lumière sur ses projets étant donné que d’autres rumeurs suggèrent que l’entreprise se pencherait également sur une autre variante du Galaxy Tab S7 Lite ou Tab S8e qui porterait la désignation Plus ou XL. En d’autres termes, cette variante sera identique à la variante Lite standard mais disposera simplement d’un écran plus grand.

En tout cas, cette compétition s’annonce rude pour Samsung étant donné que TCL a également dévoilé une tablette 5G sans nom lors du CES 2021 mais dont la marque n’a dévoilé ni le prix, ni les spécificités, ni la date de sortie.

Quelle marque pourrait remporter cette course ?