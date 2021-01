Elon Musk offre 100 millions de dollars à celui qui trouvera la recette miracle contre le réchauffement climatique

Elon Musk a de la suite dans les idées, et si les idées ne vienne pas… peut toujours financer celles des autres ! Pour preuve, le patron de Tesla et de SpaceX vient de lancer une sorte de compétition qui opposera les meilleurs « Geotrouvetou » de la planète. Musk n’y va pas avec le dos du porte-monnaie et promet de donner 100 millions de dollars à quiconque lui propose « la meilleure technologie de capture du carbone ». En d’autres termes, l’entrepreneur star se dit prêt à couvrir d’or celui qui trouvera la recette miracle contre le réchauffement climatique !

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Capturer le carbone, cela signifie limiter les émissions de gaz à effets de serre, protéger la couche d’ozone détruite par ces mêmes gaz et donc in fine réduire l’amplitude du réchauffement climatique. Ce concept a déjà débouché sur des technologies permettant de capturer le dioxyde de carbone émis par une installation industrielle avant de le stocker dans le sous-sol terrestre. Plus récemment, les scientifiques et les industriels se sont penchés sur la capture du CO2 directement dans l’air.