Vivo dévoile le X60 Pro+ : Snapdragon 888, écran 120 Hz, HDR10+ et capteurs avec stabilisation « Gimbal »

Après le X60 et X60 Pro, Vivo monte encore d’un cran son haut de gamme. Le fabricant vient de dévoiler le X60 Pro+, un smartphone qui n’était pas vraiment attendu et qui dispose à priori du nec plus ultra de la technologie mobile. Qu’on y pense : processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, dalle incurvée de 6,56 pouces à 120 Hz (résolution 2 376 x 1 080 pixels) compatible HDR10 et HDR10+ (!), 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, 128 ou 256 Go de capacité de stockage, une batterie de 4200 mAh avec la recharge rapide 55W, le tout fonctionnant sous OriginOS 1.0 (Android 11).

Le gros « plus » est sans aucun doute le bloc photo développé en collaboration avec ZEISS. Ce dernier dispose de 4 capteurs dont deux sont stabilisés mécaniquement à la façon d’un Gimbal (comme sur l’iPhone 12 Pro Max). Cette technologie de stabilisation concerne le capteur principal Sony 48 MPx (IMX598), et un autre capteur 50 MPx produit cette fois par Samsung (le GN1). Le troisième capteur est un 32 MPx (équivalent 50mm) dédié au mode portrait et le 4ème capteur 8MPx est un périscopique capable de fournir un zoom optique 5x (60x en numérique). Du côté de la vidéo, les enregistrements peuvent monter jusqu’à la 8K.

Les deux modèles de Vivo X60 Pro+ seront commercialisés en Chine dans un premier temps. Les tarifs sont de 4998 yens (environ 635 euros) pour le X60 Pro+ 8Go de RAM + 128 Go de stockage, et de 5998 yens (environ 760 euros) pour le modèle 12 Go + 256 Go. La date de commercialisation est fixée au 23 janvier (en Chine donc).