iliad (Free) annonce 10 engagements pour atteindre la neutralité carbone

Le changement climatique est dans toutes les têtes, y compris celles des dirigeants des grandes entreprises françaises. Le groupe iliad vient de rendre public sa stratégie de lutte contre le réchauffement climatique, une lutte qui passe principalement par une baisse sensible de l’empreinte carbone. La maison mère de Free annonce donc 10 engagements clefs permettant d’atteindre l’objectif ambitieux de la neutralité carbone. Ce « programme » de décarbonisation passe par 3 étapes (datées en 2021, 2035 et 2050) et un plan d’investissement de 1 milliard d’euros sur 15 ans. On notera qu’en revanche, la filiale polonaise du groupe n’intègre pas (encore) ces objectifs.

Voici donc les 10 engagements d’iliad pour la neutralité carbone :

1 – Investir 1 milliard d’euros sur 15 ans

2 – Améliorer l’efficacité énergétique des réseaux Fixe et Mobile

3 – Disposer de datacenters à très haute performance environnementale

4 – Renforcer la performance environnementale des Freebox

5 – Mener une politique commerciale éco-responsable

6 – Appliquer une politique d’approvisionnement responsable

7 – Réduire les émissions de la flotte iliad (4200 véhicules)

8 – Construire de nouvelles capacités d’énergies renouvelables

9 – Investir dans les puits de carbone

10 – Mettre en place un suivi régulier des progrès réalisés

iliad prévoit d’arriver dès 2021 à un approvisionnement basé à 100% sur de l’électricité d’origine renouvelable, dès 2035 « à 0 émission nette sur ses émissions directes », et dès 2050 à « 0 émission nette sur ses émissions indirectes les plus significatives ».