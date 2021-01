Dimensity 1200 et 1100 : MediaTek à l’assaut du haut de gamme de Qualcomm

MediaTek n’hésite plus à dévoiler ses (grosses) ambitions, un appétit sans doute consolidé par ses excellents chiffres de ventes. Le fondeur a présenté les Dimensity 1200 et 1100, deux processeurs mobiles haut de gamme et compatibles 5G (puce M75) qui se fixent pour objectif de venir concurrencer les poids lourds de Qualcomm (Snapdragon 8xx), de Samsung (Exynos) ou d’Apple (Ax).

Les deux nouvelles puces sont gravées en 6nm (soit 1nm de plus que les puces HDG de Qualcomm et Apple). Le Dimensity 1200 contient pas moins de huit cœurs Cortex A78 dont trois cadencés à 3 GHz, trois autres à 2 GHz et quatre autres encore pour les usages à faible consommation. Le Dimensity 1100 doit se « contenter » de quatre cœurs à 2,6 GHz et de quatre autres cœurs basse consommation à 2 GHz. Les deux SoC disposent en outre d’un GPU Mali G77 à 8 cœurs capable d’afficher en QHD+/FHD+ jusqu’à 168 Hz avec le Dimensity 1200, et jusqu’à 144 Hz avec le Dimensity 1100. MediaTek affirme sans rire que le Dimensity 1200 pourra prendre en charge des capteurs photo jusqu’à 200 MPx, et jusqu’à 108 MPx pour le Dimensity 1100. Tout de même…

Rien en revanche concernant les performances (aucun bench) si ce n’est une estimation de +20% de perfs par rapport aux gammes Dimensity précédentes. Ce flou peut laisser entendre que MediaTek n’a peut-être pas refait son retard sur le plan des perfs brutes. Les Dimensity 1200 et 1100 seront disponibles pour les fabricants mobiles d’ici quelques semaines.