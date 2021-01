🔥 [#Promo] Bouygues Telecom propose ses forfaits 100 Go dès 13,99€/mois

Bouygues Telecom propose en ce moment de nouvelles promotions pour ses forfaits mobiles avec 100 Go. Il y a une offre avec 100 Go et une autre avec 100 Go + Internet en illimité le week-end.

Le forfait de base est disponible au prix de 13,99€/mois. Il regroupe les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 100 Go en 4G. Il est également possible d’utiliser son forfait sans frais supplémentaires en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont également en illimité. En revanche, le quota Internet est de 15 Go.

L’autre forfait est à 15,99€/mois. Il est identique au premier, à la différence qu’Internet est disponible en illimité le week-end. C’est là encore un accès en 4G et non en 5G. Pour avoir la 5G, il faut prendre le forfait 130 Go à 24,99€/mois. À noter que Bouygues Telecom propose également son forfait avec appels, SMS et MMS en illimité + 100 Mo d’Internet pour 4,99€/mois pendant quelques jours.

Les deux offres sont sans engagement et sans hausse de prix après la première année. Vous pouvez faire une portabilité pour garder votre numéro actuel et basculer chez Bouygues Telecom. Les forfaits à 13,99€/mois et 15,99€/mois sont disponibles dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom.