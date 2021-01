Avec Joe Biden, la science est de retour au plus haut niveau du pouvoir

Donald Trump n’avait que faire de la rationalité et des données de la science, ce qui a conduit à une avalanche inédite de fake news tout au long de son mandat (déclarations surréalistes sur le Coronavirus, climato-scepticisme, sortie de l’Accord de Paris sur le climat, etc.). avec Joe Biden aux commandes du pays, le changement de cap n’en sera que plus marquant : le 46ème président américain ratifiera de nouveau l’accord de Paris dès sa prise de fonction, et s’arroge les conseils d’une sommité scientifique internationale, le biologiste Eric Lander.

Eric Lander

Le Pr Eric Lander a notamment participé au séquençage du génome humain et dirigeait jusqu’ici le Broad Institute du MIT et Harvard. Le professeur-chercheur a quitté ses fonctions officielles pour devenir le conseiller scientifique direct de Joe Biden, un poste qui le place en position de grande influence sur toutes les décisions américaines relatives aux sciences et aux technologies de pointe. A ce titre, Eric Lander a reçu pour mission de fixer une feuille de route dans plusieurs secteurs clefs (écologie, technologie, santé, développement de la recherche, etc.). Le vent du changement souffle fort au dessus de la Maison Blanche…