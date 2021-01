Samsung met en vente ses SSD 870 EVO plus rapides

Samsung annonce aujourd’hui la disponibilité de ses SSD 870 EVO. Ils offrent de meilleures performances et une meilleure fiabilité que les modèles précédents, à savoir les 860 EVO.

Le SSD 870 EVO est équipé du dernier V-NAND et contrôleur de Samsung. Il peut ainsi atteindre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles SATA maximales de 560 et 530 MB/s respectivement. À la faveur de la technologie Intelligent TurboWrite, qui utilise une grande mémoire tampon SLC variable, même les charges de pointe ne posent aucun problème. Samsung ajoute que cela représente une amélioration de près de 38% pour la vitesse de lecture aléatoire.

En outre, le SSD 870 EVO offre des performances soutenues d’environ 30% supérieures à celles du 860 EVO. Le constructeur ajoute que l’unité peut être utilisée avec tout appareil qui dispose d’un connecteur d’interface SATA de 2,5 pouces. Par ailleurs, le SSD est compatible avec les appareils qui prennent en charge la fonction Modern Standby de Windows en mode veille. Samsung en profite au passage pour évoquer l’environnement. Le constructeur assure que l’empreinte carbone a été maintenue aussi basse que possible tout au long du processus de fabrication.

Le SSD 870 EVO de Samsung est disponible en 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Les prix sont 49,99€, 79,99€, 159,99€, 239,99€ et 459,99€ respectivement. Le SSD est notamment disponible à l’achat chez Amazon et chez LDLC, et ce dès maintenant.