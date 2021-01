La Nvidia Shield TV supporte désormais les manettes PS5 et Xbox Series X/S

Nvidia propose la mise à jour 8.2.2 pour la Shield TV avec le support des manettes PS5 et Xbox Series X/S. Elle inclut de nouveaux canaux 4K sur myCanal, ainsi que d’autres améliorations d’ordre général.

Le support des manettes PS5 et Xbox Series X/S sur la Nvidia Shield TV va être bénéfique pour les joueurs. Ils vont pouvoir profiter de cette prise en charge pour les jeux téléchargés sur le Google Play Store. Ce sera également utile pour les services de cloud gaming. Comme on peut s’en douter, Nvidia met en avant son service GeForce Now. Mais il n’y a pas de raison que ça coince avec Stadia.

Voici la procédure à suivre pour connecter les manettes PS5 et Xbox Series X/S à sa Nvidia Shield TV :

PS5 : maintenez les boutons PlayStation (PS) et Create (à gauche du trackpad) jusqu’à qu’une lumière bleue apparaisse

Xbox Series X/S : maintenez le bouton d’appairage jusqu’à que le bouton Xbox se mette à clignoter

Outre le support des manettes PS5 et Xbox Series X/S, la Nvidia Shield TV prend en charge Control4 avec la mise à jour. Il s’agit d’un système d’automatisation pour des produits connectés. Les utilisateurs ont également aux mises à jour de sécurité de décembre 2020 d’Android et d’autres corrections de bugs.