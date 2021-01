DuckDuckGo dépasse les 100 millions de recherches quotidiennes, une première

DuckDuckGo continue de grimper, au point d’avoir atteint le cap des 100 millions de recherches effectuée chaque jour. Le record est de 102,25 millions de recherches au quotidien. Pour rappel, DuckDuckGo est un moteur de recherche qui mise sur le respect de la vie privée. Il vient concurrencer Google, Bing et les autres.

En 2019, DuckDuckGo a enregistré plus de 15,1 milliards de requêtes. En 2020, le nombre de requêtes est passé à plus de 23,7 milliards. Ces deux années représentent à elles seules plus d’un tiers des recherches depuis l’existence de la société, qui a vu le jour en 2008.

Le cap des 100 millions de recherches en un jour sur DuckDuckGo a été atteint pour la première fois le 11 janvier 2021. C’est un peu en dessous ces derniers jours, mais on s’y rapproche. Ce sera supérieur à 100 millions de façon constante au fil des prochaines semaines.

En tout cas, DuckDuckGo a bien progressé en atteignant le cap des 100 millions de recherches par jour. Il y a eu en moyenne 64,8 millions de requêtes l’année dernière. On parle tout de même d’une hausse de plus de 50%, alors que 2021 vient tout juste de commencer. Le moteur de recherche devrait continuer à séduire davantage d’internautes tout au long de l’année pour atteindre un nouveau record.