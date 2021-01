Sony dévoile les jeux PS4/PS5 les plus téléchargés en 2020

Sony a présenté les jeux PS4 et PS5 qui ont été les plus plébiscités et téléchargés par les joueurs tout au long de 2020 sur le PlayStation Store. Il y a un classement pour l’Europe et un classement pour les États-Unis et le Canada.

Les jeux PS5 les plus téléchargés en Europe en 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy: A Big Adventure Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Les jeux PS5 les plus téléchargés en Amérique du Nord

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K21 Next Generation Demon’s Souls Madden NFL 21 FIFA 21 Sackboy: A Big Adventure Immortals Fenyx Rising Watch Dogs: Legion

Les jeux PS4 les plus téléchargés en 2020 en Europe

FIFA 21 FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K20 The Last of Us Part II The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2

Les jeux PS4 les plus téléchargés en 2020 en Amérique du Nord

Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare Minecraft Ghost of Tsushima The Last of Us Part II NBA 2K21 NBA 2K20 Final Fantasy VII Remake Madden NFL 21

Les jeux PS VR les plus téléchargés en 2020 en Europe

Beat Saber Job Simulator Blood & Truth SUPERHOT VR The Walking Dead: Saints & Sinners Creed : Rise to Glory ASTRO BOT Mission de sauvetage GORN Vader Immortal: A Star Wars VR Series Arizona Sunshine

Les jeux PS VR les plus téléchargés en 2020 en Amérique du Nord

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR The Walking Dead: Saints & Sinners GORN Creed: Rise to Glory Arizona Sunshine Vader Immortal: A Star Wars VR Series ASTRO BOT Mission de sauvetage Marvel’s Iron Man VR

Comme nous pouvons le voir, il y a plusieurs similitudes entre les classements des jeux les plus téléchargés entre l’Europe et l’Amérique du Nord sur PS4, PS5 et PS VR. Et dans le même temps, il est intéressant de voir que certains titres cartonnent plus que d’autres selon les régions.