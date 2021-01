🔥 [#Promo] Forfait mobile SFR RED 200 Go à 15€ au lieu de 25€ (sans engagement)

RED by SFR propose une belle promotion. L’opérateur propose un forfait mobile illimité avec 200 Go données à 15€/mois au lieu de 25€/mois. Ce tarif est valable sans limite de durée et sans engagement. Ce forfait comprends également 15Go d’internet depuis l’Union Européenne et les DOM. L’offre est valable jusqu’au 15 janvier inclus.

En face, Sosh propose un forfait 70 Go, à 14,99€/mois (sans limite et sans engagement). Du côté de Bouygues Telecom, on retrouve un forfait 80 Go à 14,99€/mois et un forfait 100 Go à 19,99€/mois. Là encore, sans engagement et sans limite.