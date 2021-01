Le OnePlus Band est officialisé : le premier bracelet connecté de OnePlus

OnePlus a présenté son premier bracelet connecté, le OnePlus Band. Il vient concurrencer le Mi Smart Band 5 de Xiaomi avec un prix attractif et différentes fonctionnalités.

Le OnePlus Band embarque un écran AMOLED de 1,1 pouce avec une définition de 294 x 126 pixels. Le bracelet connecté se retrouve avec du Bluetooth 5.0, la résistance à l’eau IP68 et une batterie de 100 mAh qui permet d’avoir jusqu’à 14 jours d’autonomie selon OnePlus. On retrouve par ailleurs un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 pour le niveau d’oxygène dans le sang, un accéléromètre et un gyroscope.

Quel est l’intérêt du OnePlus Band ? Il se rapproche des bracelets connectés existants. Le bracelet peut compter les pas et les calories brûlées, surveiller le rythme cardiaque, suivre le sommeil et mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Il y a également 13 modes d’exercice qui sont pris en charge. Une autre fonctionnalité est le support des notifications de son smartphone et le contrôle de la musique au poignet.

Il est possible d’utiliser le OnePlus Band avec un iPhone ou un smartphone Android (Android 6.0 au minimum). Il doit être appairé avec l’application OnePlus Health, disponible sur l’App Store et le Play Store.

OnePlus va d’abord proposer le OnePlus Band en Inde au prix de 2 499 roupies indiennes (28 euros). La marque ne dit pas encore s’il sera disponible en France ou ailleurs à une date ultérieure.