Xiaomi annonce les Redmi 9T et Redmi Note 9T, ses smartphones dès 169€

Xiaomi a présenté aujourd’hui les Redmi 9T et Redmi Note 9T, deux smartphones qui se placent dans le milieu de gamme. Le premier prix est de 169,90 euros en France.

Présentation du Redmi 9T

Le Redmi 9T a le droit à un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition Full HD+ et un affichage de 60 Hz. Le smartphone tourne avec la puce Snapdragon 662 de Qualcomm et 4 Go de RAM. Il embarque 64 Go (UFS 2.1) ou 128 Go (UFS 2.2) de stockage (extensible avec une carte microSD), une batterie de 6 000 mAh et supporte la recharge jusqu’à 18 W. Citons également un capteur d’empreintes sur le bouton ON/OFF, la prise jack, du Bluetooth 5.0, un port USB-C, des haut-parleurs stéréo et un capteur infrarouge.

Quatre appareils photo sont présents au dos du Redmi 9T. Le capteur principal fait 48 mégapixels. Il est rejoint par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. On retrouve à l’avant un capteur photo de 8 mégapixels.

Présentation du Redmi Note 9T

Pour sa part, le Redmi Note 9T dispose d’un écran AMOLED de 6,53 pouces avec là aussi du Full HD+ et un affichage de 60 Hz. La puce est le Dimensity 800U de MediaTek. On retrouve la même RAM, le même stockage que Redmi 9T et les capteurs photo (sauf le capteur de profondeur). En revanche, la batterie fait 5 000 mAh.

Ses différences notables sont le support de la 5G, du Bluetooth 5.1 et du NFC. Il y a également le capteur photo frontal qui fait 13 mégapixels.

Prix et date de sortie des Xiaomi Redmi 9T et Redmi Note 9T

Le Redmi 9T, qui tourne sous Android 10 avec la surcouche MIUI 12, sera disponible en février. Le modèle avec 64 Go de stockage coûtera 169,90 euros. Ce sera 199,90 euros pour le modèle avec 128 Go.

Le Redmi Note 9T, lui aussi sous Android 10, arrivera le 15 janvier. Le prix sera de 249,90 euros pour la variante avec 64 Go et 269,90 euros pour celle avec 128 Go. En réalité, celle avec 64 Go sera à 229,90 euros, mais seulement pendant les 48 heures suivant la commercialisation.