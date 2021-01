Chrome va charger en priorité les pages HTTPS des sites

Google va changer la façon dont Chrome charge les pages des sites Internet, en donnant la priorité à la version HTTPS. C’est pour l’instant en préparation et il faut encore attendre avant de pouvoir tester.

En l’état, Chrome charge d’abord un site dans sa version HTTP, puis dans sa version HTTPS si elle existe. Google note que de plus en plus de sites sont en HTTPS de nos jours, ce qui est positif pour la sécurité et les performances. Cela explique le changement à venir au niveau du navigateur.

Le chargement de la version HTTPS des sites par Chrome « n’est pas prêt pour un usage général », indique Google. Le groupe note qu’il s’agit pour l’instant d’une « mise en œuvre minimale ». Il doit faire de nombreux tests pour s’assurer que tout fonctionne bien avec tous les sites. Il y a notamment le cas des sites qui existent seulement en HTTP. Chrome ne doit pas soudainement les bloquer parce qu’il tente de charger la version HTTPS en premier.

Ce changement pour Chrome est en tout cas positif pour les utilisateurs. Il devrait être actif dans le courant de 2021, mais il n’y a pas de date pour l’instant. On peut donc imaginer que ce ne sera pas avant plusieurs mois. À noter que ce changement va également concerner les autres navigateurs basés sur Chromium (comme Microsoft Edge).