Snapdragon 480 : Qualcomm apporte la 5G aux smartphones d’entrée de gamme

La 5G commence (enfin) à décoller en France. Si le réseau se met (lentement) en place, les smartphones compatibles 5G restent pour la plupart des modèles de moyen/haut de gamme (et plutôt le haut du moyen de gamme), ce qui limite encore plus l’accessibilité réelle de la 5G. Cette situation devrait évoluer avec la disponibilité prochaine du Snapdragon 480, un processeur Qualcomm destiné aux mobiles d’entrée de gamme et doté d’une puce modem 5G !

Après l’annonce l’été dernier des Snapdragon 750 5G et 690 5G (pour le moyen de gamme), le fondeur américain décline donc la 5G sur ses processeurs les moins chers (et les moins puissants, on ne peut pas tout avoir). Le Snapdragon 480 5G, successeur direct du Snapdragon 460, embarque le modem 5G X51. Pas de bridage donc puisque le X51 est compatible avec la 5G sub-6 GHz et la 5G à ondes millimétrique (mmWave).

Outre le CPU 8 cœurs (8nm) sous architecture Kryo 460, le SoC du 480 dispose aussi d’un GPU Adreno 619. Qualcomm promet des perfs doublées par rapport au 460, ce qui ne devrait pas changer radicalement la donne à ce niveau puissance (les amateurs de jeux mobiles sophistiqués passeront leur chemin).