Slack débute 2021 avec une panne mondiale

2021 commence mal du côté de Slack avec le service de messagerie qui connaît sa première panne de l’année. Il est impossible d’envoyer ou recevoir un message, ou tout simplement charger l’application.

Sur Twitter, Slack confirme connaître sa première panne de 2021. « Notre équipe est sur le coup et nous vous tiendrons au courant. Excusez-nous pour toute perturbation », indique la messagerie.

Customers may experience issues connecting to Slack to loading channels at this time. Our team is on the case and we will keep you posted. Apologies for any disruption. https://t.co/A17yXzyV5a

— Slack Status (@SlackStatus) January 4, 2021