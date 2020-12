Metro Last Light Redux est gratuit pour finir 2020

Le jeu Metro : Last Light Redux est actuellement disponible gratuitement au téléchargement sur GOG. C’est le dernier cadeau des soldes d’hiver de la plateforme en ligne.

Metro : Last Light Redux sur PC est un remake du jeu original de 2013. Il utilise un nouveau moteur graphique et apporte divers ajustements de gameplay. Il s’agit d’un FPS qui plonge le joueur dans un futur post-apocalyptique. Les survivants y vivent dans le métro moscovite et s’affrontent pour les ressources restantes tout en luttant contre les mutants venus de la surface.

Suuuurprise ! 🎁 Le DERNIER CADEAU de nos Soldes d'Hiver c'est Metro: Last Light Redux.🚇❄️ Vous avez 48 heures (っ ͡^ ‿‿ ͡^)っ💜 https://t.co/nSk4Pd5cRw pic.twitter.com/jHZL9CKgg3 — GOGcomFR (@GOGcomFR) December 30, 2020

Pour télécharger gratuitement Metro : Last Light Redux, rendez-vous sur le site de GOG à cette adresse. Cliquez le bouton vert « Voir le cadeau », ce qui va vous rediriger sur la boutique en ligne de GOG. Cliquez ensuite sur le bouton « Oui, récupérez le jeu ». Il suffit de vous connecter pour obtenir le jeu. Vous pouvez créer un compte si vous n’en avez pas. L’offre est disponible jusqu’au 1er janvier 2021 à 15 heures.

Il est bon de préciser que Metro : Last Light Redux reste gratuit à vie une fois que vous l’avez. C’est juste la période pour le réclamer sans payer qui a une date limite.