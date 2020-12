Une chaine britannique diffuse volontairement un deepfake de la Reine d’Angleterre Elizabeth II

Le dernier épisode du Mandalorien (saison 2) nous aura permis d’admirer l’un des deepfake les plus réussis du cinéma et de la série TV. La technologie commence à être tellement au point qu’elle en devient parfois inquiétante. Ainsi, la chaine britannique Channel 4 a diffusé il y a quelques jours une vidéo de la reine Elizabeth II dans laquelle cette dernière sort des absurdités et cancane avec aigreur sur son petit fils Harry et sa femme Meghan !

Il s’avère au final que cette séquence n’était qu’un deepfake (pas exempt de défauts par ailleurs), la reine étant jouée par l’actrice Debra Stephenson. Ian Katz, directeur des programmes de Channel 4, a confirmé que la chaîne était bien à l’origine du canular, l’objectif étant de rappeler que le spectateur ne pouvait plus faire confiance à ses propres yeux afin de déterminer l’authenticité d’une vidéo.

Cette séquence truquée a eu globalement l’effet inverse à celui recherché. De nombreuses personnes, dont des experts en sécurité, ont en effet estimé que sa diffusion pouvait générer une sorte de paranoïa au sujet concernant les vidéos d’information. Cette crainte n’aurait pas de base solide : le deepfake ne serait pas réellement très répandu et se cantonnerait principalement au milieu du porno (le visage des actrices porno est alors remplacé par celui d’une actrice ou sportive célèbre). En d’autres termes, faire douter de tout (ce qui est présenté dans les médias) ne serait pas une bonne façon de défendre l’information.