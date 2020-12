Nintendo a décliné une demande de Kanye West pour travailler sur un jeu

Reggie Fils-Aimé, l’ancien président de Nintendo Amérique, a révélé que Kanye West souhaitait travailler sur un jeu vidéo avec le groupe. Mais sa requête a été rejetée.

Reggie Fils-Aimé a partagé la demande de Kanye West auprès de Nintendo lors du podcast Talking Games With Reggie & Harold :

Il s’agissait en partie de parler de ce qu’il faisait. Il expérimentait un contenu de jeu vidéo. Il voulait des réactions à celui-ci. Il est sorti et a dit : « Je veux travailler avec Nintendo ».

Nous avions tellement de projets différents en cours chez Nintendo que la possibilité de faire quelque chose avec Kanye n’était tout simplement pas là. Et j’ai donc dû trouver un moyen de décliner poliment cette opportunité de travailler avec lui. Je lui ai dit : « Kanye, vous ne voudrez pas travailler avec nous parce que nous sommes durs. Tout ce que nous faisons, c’est pousser pour obtenir le meilleur contenu. Nous ne serions pas le type de partenaire avec lequel vous voudriez travailler ». Et il me regarde et me dit : « Reggie, vous êtes exactement le type de partenaire que je veux pour cette raison ». C’était du genre « Oh mon Dieu ! ».