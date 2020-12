La PS5 se serait écoulée à 3,4 millions d’exemplaires depuis son lancement

Malgré le confinement et des ruptures de stocks en pagaille, les consoles next gen ont réalisé un démarrage absolument canon. Il y a deux semaines environ, un premier pointage tablait sur 2,5 millions de PS5 vendues contre 1,6 million de Xbox Series X/S, soit un record absolu pour les deux fabricants. DigiTimes vient de réaliser un nouveau pointage et les chiffres sont étourdissants : Sony serait parvenu à écouler 3,4 millions de PS5, moins d’un mois après le lancement ! Ce résultat non officiel proviendrait des retours de plusieurs fournisseurs de Taiwan.

Malheureusement, pas de chiffres du côté de la Series X, même si l’on peut supposer sans risques que le monolithe noir doit s’être rapproché des 2 millions d’exemplaires écoulés. Le score de la PS5 (du jamais vu pour une PlayStation) n’est pas vraiment une surprise en soi ; la console avait déjà battu tous les records de ventes de consoles au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (340 000 ventes estimées pour l’Angleterre, 1,3 million de ventes aux USA). Et ce n’est pas fini : toujours selon DigiTimes, Sony tablerait sur une fourchette de 16,8 à 18 millions de PS5 écoulées sur la seule année 2021.

On notera enfin que la next gen, c’est déjà plus de 5 millions de consoles écoulées en 2020, en à peine 3 semaines de disponibilité. Les éditeurs savent désormais où il faut aller pour ne pas rater la tendance…