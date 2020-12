La revente de cadeaux de Noël sur Internet est en hausse

De plus en plus de Français revendent les cadeaux de Noël sur Internet. Les raisons sont diverses : doublon, pas intéressé par le cadeau, mauvaise taille (pour les habits), etc. Cette pratique a encore augmenté pour ce Noël de 2020. eBay, Rakuten, Le Bon Coin… tout y passe.

Ils sont 18% à vouloir revendre un cadeau de Noël, 2% de plus qu’en 2019. « Un site marchand a déjà publié 200 000 annonces en rapport avec un cadeau de Noël en l’espace de quelques heures », raconte Jordan Klein, journaliste pour France Télévisions. Ce même site estime qu’entre le 25 décembre et le 3 janvier, il devrait y avoir autour de 3,5 millions d’annonces de cette nature.

Les cadeaux les plus revendus sont les produits technologiques, les jeux et jouets, le multimédia et la culture, les parfums et les vêtements. L’ensemble représente des ventes de 363 millions d’euros. Ceux qui revendent le plus sont les jeunes, à savoir les 16-24 ans. Ils revendent en moyenne sur Internet un cadeau sur deux.

Du côté de Rakuten, on explique qu’il y avait déjà 300 000 annonces le 25 décembre à midi. Pour sa part, eBay dit que 7,3 millions de Français prévoient de revendre leurs cadeaux de Noël. Cela représente 18% des Français. C’était 12% en 2018 en comparaison. On ne peut pas plaire à tout le monde, après tout…