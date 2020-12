TripAdvisor et Trivago condamnés à 230 000 € et 47 500€ d’amendes pour des manquements

La répression des fraudes (DGCCRF) a infligé deux amendes à TripAdvisor et Trivago, de respectivement 230 000 et 47 500 euros. Cela concerne des manquements au code de la consommation.

L’annonce de l’amende pour TripAdvisor indique :

Ont été relevés plusieurs manquements résultant notamment de l’absence de communication au consommateur de certaines informations relatives au fonctionnement du comparateur, à la nature publicitaire des offres, aux prestations essentielles des vols et hébergements référencés et aux avis de consommateurs. La société a depuis apporté des modifications à sa plateforme et à son site comparateur.