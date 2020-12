KFC : et maintenant, la console de jeu… qui fait aussi chauffe-plats

Difficile de savoir s’il s’agit d’un gros troll ou si le géant de la restauration rapide à base de poulets fris a vraiment décidé d’investir le marché de la console. Après avoir distribué une manette Xbox One hideuse, KFC passe à l’étape au dessus. L’américain annonce sur son compte Twitter que « La Guerre des consoles est terminée » en dévoilant la KFConsole, une machine sous plateforme Intel Nuc 9 Extreme Compute Element dotée d’un espace de stockage de 1 To (SSD Seagate NVME). Le processeur embarqué est un Intel Core de 10ème génération. Bien entendu, l’affichage 4K est pris en charge jusqu’à 240 fps, et la compatibilité VR est assurée. Plus improbable encore, la KFConsole dispose d’un espace chauffe plats (vous avez bien lu, pour maintenir les aliments au chaud). Ne manque plus que le porte gobelet sur le côté…

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

La KFConsole a été conçue en partenariat avec Cooler Master (on se doute un peu que KFC Gaming ne conçoit pas vraiment de produits électroniques. La première console-chauffe plat n’a pas encore de date de sortie, mais ça, on s’en serait un peu douté.